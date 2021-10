Apple «travaille fébrilement» pour améliorer les fournitures de l’iPhone 13

Lors de l’appel aux résultats d’aujourd’hui pour le quatrième trimestre fiscal 2021, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’Apple « travaillait fiévreusement » pour augmenter l’approvisionnement de l’iPhone 13.



Cook a déclaré qu’Apple se sentait « très très bien » quant à la situation de la demande pour l’‌iPhone 13‌, en termes de ventes par rapport à l’iPhone 12. Cependant, les approvisionnements sont limités et Apple n’a pas été en mesure de répondre à la demande.

Les premiers approvisionnements des modèles ‌iPhone 13‌ se sont vendus rapidement après la mise en vente des nouveaux smartphones en septembre, et il y a actuellement de longs temps d’attente pour la plupart des appareils ‌iPhone 13‌, ‌iPhone 13‌ mini, iPhone 13 Pro et ‌iPhone 13 Pro‌ Max.

Apple a perdu environ 6 milliards de dollars de revenus au cours du trimestre en raison de problèmes d’approvisionnement causés par des pénuries de puces et des retards de fabrication liés au COVID, et Apple s’attend à ce que ces problèmes d’approvisionnement se poursuivent au prochain trimestre.

