Apple travaille peut-être sur une application Apple Music pour PlayStation 5

Alors qu’Apple est connu pour garder ses services exclusifs à ses appareils, Apple TV+ et Apple Music sont disponibles sur d’autres plateformes telles qu’Android, Windows et Smart TV. Il semble maintenant qu’Apple travaille à amener l’application Apple Music sur PlayStation 5.

Telle que partagée sur Reddit par un utilisateur de PS5 (via The Verge), l’application Apple Music apparaît dans le menu musical de la PlayStation 5, même s’il n’y en a pas. Cependant, au moins pour l’instant, il n’y a aucun moyen de télécharger l’application car un message d’erreur indique qu’elle n’est pas disponible. Un autre utilisateur a suggéré que l’application pourrait également être publiée pour les consoles PlayStation 4.

Apple n’a jamais annoncé qu’Apple Music arriverait sur PS4 et PS5, mais ce ne serait pas une surprise puisque l’application Apple TV est déjà disponible pour les consoles PlayStation. Le fait que l’icône Apple Music apparaisse dans le menu musical de la PS5 indique clairement que les deux sociétés ont travaillé sur un arrangement spécial.

Plus tôt cette année, . a appris de sources qu’Apple travaillait également sur de nouvelles applications Apple Music et Podcast pour le Microsoft Store, qui pourraient être des applications pour Xbox ou même Windows. Il convient de noter que l’application Apple TV est également disponible pour Xbox One et Xbox Series.

Souhaitez-vous avoir Apple Music disponible sur votre PlayStation ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

