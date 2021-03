Apple travaille peut-être sur une montre intelligente robuste pour les sports extrêmes, lancement prévu pour plus tard cette année

Cupertino a apparemment réfléchi à l’introduction d’une Apple Watch robuste au moins depuis le lancement de la toute première smartwatch en 2015 (Image: .)

Montre Apple: Après avoir connu un succès majeur avec Apple Watch, en particulier la série 6 et l’édition SE, le géant de la technologie Apple envisage maintenant de publier une version plus robuste de sa smartwatch pour la rendre plus attrayante pour les sportifs et les athlètes. Cupertino a apparemment réfléchi à l’introduction d’une Apple Watch robuste au moins depuis le lancement de la toute première smartwatch en 2015, mais ne l’a jamais tout à fait fait. Maintenant, avec son Apple Watch Series 6 fonctionnant déjà bien avec les nageurs et les athlètes en raison de sa résistance aux rayures et à l’eau à 50 mètres, Apple pourrait penser qu’il était temps de sortir les gros canons.

La montre, si elle est publiée, pourrait considérer les randonneurs et les athlètes comme un public cible, ainsi que d’autres personnes qui pourraient passer du temps dans des conditions que l’Apple Watch est incapable de supporter dans sa forme actuelle. Même si de nombreux concurrents de Cupertino proposent des smartwatches plus sportives et durables pour ce segment d’audience et affichent également de très bonnes performances en termes de ventes, il manque à Apple un produit équivalent. Bien que la question ne soit au mieux que spéculation pour le moment, si la montre sort, elle peut également servir de tentative de Cupertino de s’éloigner de l’opinion populaire selon laquelle ses produits sont moins durables et plus fragiles, comme de nombreux utilisateurs d’Android les décrivent souvent. être.

Si Apple va effectivement de l’avant avec son projet de lancer «Explorer Edition» (via Bloomberg), comme on l’appelle apparemment en interne, alors il pourrait frapper les marchés dès cette année ou 2022.

À l’heure actuelle, il semble également probable que si elle était lancée, la montre serait disponible dans les magasins Apple aux côtés des produits Apple Watch habituels, qu’il s’agisse des modèles actuels ou des modèles ultérieurs. Alors que les rumeurs sur les matériaux et les designs ne font pas encore le tour, l’appareil pourrait avoir un extérieur caoutchouté.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.