Apple travaille sur des fonctionnalités de type OnStar qui appellent la police dans un accident de voiture

Apple travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité iPhone et Apple Watch qui détecte si vous êtes dans un accident de voiture et compose automatiquement le 911. Le plan actuel est de déployer une telle fonctionnalité l’année prochaine, selon le Wall Street Journal.

L’application de sécurité personnelle de Google sur les téléphones Pixel inclut déjà une fonctionnalité pour appeler à l’aide lorsqu’elle détecte des accidents de voiture, tout comme le font les services de voitures connectées dans les véhicules modernes, notamment OnStar de GM, Starlink de Subaru et Uconnect de Fiat Chrysler. De nombreuses voitures sur la route aujourd’hui ne sont équipées d’aucune fonctionnalité de connectivité, donc la détection des collisions sur un iPhone signifie également que davantage de conducteurs peuvent obtenir l’aide dont ils ont besoin en cas d’accident tant qu’ils en ont une dans leur poche ou monté sur leur tableau de bord.

L’augmentation de l’utilisation dangereuse des smartphones dans les voitures a fait place à des systèmes d’intégration comme CarPlay et Android Auto, le premier apparaissant dans près de 80% des nouveaux véhicules en 2020, selon Apple. La construction d’une nouvelle fonction de détection de collision dans l’iPhone aux côtés de CarPlay pourrait renforcer le projet « IronHeart » d’Apple visant à connecter son téléphone aux paramètres de la voiture de la même manière que HomeKit contrôle les haut-parleurs et l’éclairage intelligents. Cibler le flux de revenus annuel de 2 milliards de dollars que GM apporte avec OnStar avec les fonctionnalités intégrées serait une chose très Apple à faire.

Alors que la détection des accidents d’Apple n’a pas toujours fonctionné comme prévu dans le passé, l’entreprise a eu de nombreuses années pour collecter des données et des analyses sur les utilisateurs d’iOS et de watchOS consentants. Il reste à voir avec quelle précision Apple sera capable de détecter les accidents de voiture, sans parler des chutes. Parlant d’expérience personnelle, j’ai fait une chute d’un scooter en février 2020 portant une Apple Watch Series 4, et l’appareil était prêt à appeler les services d’urgence jusqu’à ce que j’appuie sur le bouton « Je vais bien ». Mais après un incident de trébuchement et de chute plus récent, mon Apple Watch Series 7 n’a pas proposé d’assistance.