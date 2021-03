Apple travaille sur des notifications personnalisées pour promouvoir ses services via des balises NFC dans les magasins de détail

Comme nous l’avons signalé l’année dernière, Apple a commencé à proposer aux clients une nouvelle façon de découvrir ses services d’abonnement via des codes QR et des balises NFC dans certains de ses magasins de détail. Avec iOS 14.5, qui devrait être rendu public plus tard ce mois-ci, la société prévoit d’étendre cette interaction avec des notifications personnalisées à des services tels que Apple Arcade, Apple TV + et Apple Music.

L’expérience actuelle proposée dans certains Apple Store est assez simple. Le code QR et la balise NFC ouvriront simplement la page d’accueil de ce service d’abonnement dans son application respective, telle que l’App Store pour Apple Arcade et l’application Music pour Apple Music. Cependant, il semble que l’entreprise souhaite pousser cette interaction encore plus loin à l’avenir.

9to5Mac a découvert qu’iOS 14.5 propose un nouveau type de notification pour promouvoir les services d’abonnement d’Apple. Bien que nous ne connaissions pas l’objectif réel de ces notifications, elles sont toutes conçues pour être déclenchées via des balises NFC, ce qui nous porte à croire qu’Apple prévoit de les utiliser dans les Apple Store du monde entier.

L’image que vous voyez au début de cet article est un concept basé sur ce que nous avons trouvé jusqu’à présent. Au lieu de simplement rediriger l’utilisateur vers une application, iOS affichera des notifications personnalisées avec des suggestions de contenu disponible sur ce service. Cela inclut les jeux d’Apple Arcade, les films et les émissions d’Apple TV +, ainsi que la musique et les listes de lecture d’Apple Music.

Si le système détecte quelqu’un qui n’est pas abonné à ces services, l’utilisateur sera invité à les essayer individuellement ou avec Apple One. Les seules balises NFC capables de déclencher ces notifications sont celles créées spécifiquement par Apple, ce qui renforce nos réflexions sur cette fonctionnalité destinée aux Apple Store.

Alors qu’Apple continue de pousser ses services d’abonnement, ces nouvelles notifications devraient aider les clients à découvrir les nouveautés sur Apple Arcade, Apple TV + et Apple Music. À l’avenir, cette fonctionnalité pourrait également être étendue à d’autres services tels que Apple Fitness +.

