Apple travaille sur la nouvelle gamme Apple Watch pour 2021 ; développement de la température corporelle, capteurs de glycémie pour les futurs modèles

Apple Watch série 7 : Apple travaillerait sur sa prochaine gamme Apple Watch, probablement appelée Series 7, qui devrait être lancée plus tard cette année selon la tendance actuelle. Les rapports suggèrent que le géant de la technologie travaille sur de nouveaux modèles, un affichage couvrant, des améliorations de la vitesse, des fonctionnalités de santé, des capteurs de température corporelle et des capteurs de glycémie. En dehors de cela, une édition de sports extrêmes serait également en préparation. La rumeur veut qu’Apple rafraîchisse la gamme cette année en apportant un processeur plus rapide, une meilleure connectivité sans fil ainsi qu’un écran mis à jour, tandis que l’Apple Watch principale et le modèle économique Apple Watch SE seraient mis à jour l’année prochaine avec une nouvelle version. pour les athlètes de sports extrêmes.

Les capteurs de température corporelle devaient d’abord être inclus par Cupertino dans sa gamme Apple Watch cette année même, mais dans l’état actuel des choses, il est probable qu’il soit repoussé à la mise à jour de l’année prochaine. D’autre part, le capteur de gestion de la glycémie qui serait utile aux personnes souffrant de diabète ne sera probablement pas ajouté à la gamme avant quelques années. Néanmoins, la technologie est en cours pour le moment, selon les rapports.

Pendant ce temps, en ce qui concerne la gamme Apple Watch pour cette année, la société a testé des modèles avec des bordures d’écran plus petites ainsi qu’une technique de plastification qui rapprocherait l’écran du capot avant. Apparemment, cette montre sera plus épaisse que les modèles précédents, mais les utilisateurs ne remarqueront probablement pas beaucoup de différence.

Une fonctionnalité ultra-large bande mise à jour serait également incluse dans le modèle, et cela aurait la même technologie sous-jacente que celle utilisée dans le chercheur d’articles Apple AirTag. La société a déjà présenté en avant-première la mise à jour watchOS 8 qui permettrait aux utilisateurs de déverrouiller les portes ainsi que les chambres d’hôtel à l’aide de l’Apple Watch elle-même.

