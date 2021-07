Apple travaille sur l’iPhone parfait avec Touch ID et Face ID sous l’écran

in

Les rumeurs disent que l’iPhone 13 comportera une encoche plus étroite que n’importe lequel de ses prédécesseurs. Depuis l’iPhone X, nous avons dû accepter cette petite saillie de lunette. C’est un compromis nécessaire pour une fonctionnalité incroyable qui n’a pas d’égal sur Android. Beaucoup ont essayé de copier Face ID. Mais ils ont tous abandonné au profit des capteurs d’empreintes digitales sous-écran qui sont nettement moins sécurisés. Apple ne se contentera pas de réduire la taille de l’encoche de l’iPhone. Les rapports indiquent que la société cherche à le supprimer complètement de l’iPhone et à offrir le design d’écran parfait. Cela ne signifie pas qu’Apple envisage d’abandonner la fonction emblématique de reconnaissance faciale 3D de l’iPhone. Un nouveau brevet indique qu’Apple a un plan clair pour offrir le design parfait de l’iPhone. Il veut placer tous les capteurs Face ID sous l’écran. La même technologie permettrait également à Apple de ramener Touch ID sur l’iPhone, une fonctionnalité manquée par tant de fans.

Il n’est pas nécessaire que ce soit Face ID ou Touch ID

Les utilisateurs d’iPhone qui comptent sur Face ID pour tout déverrouiller sur leurs iPhones et iPad Pros savent à quel point cette fonctionnalité biométrique est vraiment pratique. Ce n’est pas seulement l’écran de verrouillage que Face ID déverrouille. C’est chaque application ou service protégé par mot de passe sur l’iPhone. Cela vaut certainement mieux que d’avoir à utiliser Touch ID chaque fois que vous devez entrer un mot de passe ou déverrouiller le téléphone.

Là encore, Touch ID fonctionne sur iPhone avec des masques faciaux. Et il déverrouille l’iPhone dès que vous le sortez de votre poche.

Mais avoir les deux capteurs sur le même iPhone donnerait à l’utilisateur plus de choix sur l’utilisation de la biométrie pour déverrouiller le combiné en toute sécurité ainsi que d’autres données protégées par mot de passe.

Apple explique qu’un appareil (100) peut inclure une ou plusieurs caméras frontales (110), des haut-parleurs (112), des microphones, d’autres composants (114) et un bouton virtuel (116). Ces composants peuvent se trouver sous l’écran (104). Source de l’image : Apple Inc. via USPTO

Les capteurs à l’écran

L’USPTO a accordé un tout nouveau brevet à Apple, numéro de brevet 11 067 884 : transmission, réception ou détection optiques via l’affichage à travers des éléments micro-optiques. Trouvé par Apple Insider, le brevet ne fait aucune mention spécifique de Face ID ou Touch ID.

Il se peut que le type de technologie qu’il décrit ne soit pas immédiatement clair. Mais le brevet indique clairement qu’Apple veut pouvoir placer des capteurs sous l’écran qui seraient capables de détecter tout ce qui se trouve en dehors du téléphone. Les capteurs pourraient obtenir des images 2D d’un objet, ce que ferait un capteur optique Touch ID intégré à l’écran. La technologie capturerait également une image 3D d’un objet ou d’un utilisateur, ce que fait Face ID. “Dans certains cas, l’image 2D ou 3D peut être une image d’une empreinte digitale, d’un visage ou d’une scène dans un champ de vision (FoV)”, explique Apple.

Les composants clés rendant tout possible sont de minuscules ouvertures translucides discrètes qui permettraient à la lumière de passer à travers l’écran.

Les ouvertures translucides (218) permettront à la lumière de traverser l’affichage vers et depuis les capteurs sous l’écran. Source de l’image : Apple Inc. via USPTO

L’iPhone 13 n’aura pas de Touch ID

Apple ne se contente pas uniquement de placer les capteurs sous l’écran. Il veut qu’ils fonctionnent sans gêner l’expérience à l’écran. L’utilisateur ne devrait pas être en mesure de dire qu’une partie de l’écran est utilisée pour émettre ou recevoir de la lumière :

Lorsqu’un émetteur, un récepteur ou un capteur optique est placé sous l’écran d’un appareil, une partie de la surface d’affichage de l’appareil ne doit pas être réservée à l’émetteur, au récepteur ou au capteur optique, et dans certains cas, la taille de l’écran de l’appareil peut être augmenté.

C’est-à-dire qu’Apple travaille en effet sur le design parfait de l’iPhone. Le Galaxy Fold 3 pourrait être le premier téléphone pliable au monde (et le premier téléphone Samsung) avec un appareil photo sous-écran. Mais les rumeurs disent déjà que la région de la caméra sera visible pour l’utilisateur.

D’autres rumeurs disaient que l’iPhone 13 ramènerait Touch ID, mais cela ne semble plus être le cas. Apple aurait testé la fonctionnalité, mais elle ne sera pas disponible cette année. Quant à la technologie du nouveau brevet, on ne sait pas quand ni même si elle sera incorporée dans un produit commercial.

