Apple travaille sur un chargeur universel révolutionnaire

Malgré la mort d’AirPower, les travaux sur le chargeur universel d’Apple seraient toujours en cours.

En 2017, Apple a annoncé AirPower, un nouvel accessoire de charge capable de charger plusieurs appareils à la fois. Cependant, le produit n’a jamais été lancé et Apple l’a finalement annulé en 2019. Malgré cette annulation, de nouveaux rapports de Mark Gurman chez Bloomberg suggèrent qu’Apple travaille toujours sur un chargeur universel.

Un chargeur universel Apple est toujours en préparation

Le tout nouveau chargeur MagSafe Duo d’Apple pour iPhone 12 et Apple Watch. Source de l’image : Apple Inc.

Gurman aborde l’avenir de la recharge multi-appareils dans sa dernière newsletter Power On. Selon le nouveau rapport, Apple a toujours l’intention de fournir un chargeur multi-appareils capable de charger simultanément l’iPhone, l’Apple Watch et les AirPod.

Il n’est pas surprenant d’apprendre qu’Apple continue de travailler sur ce genre d’accessoire. Les appareils capables de charger plusieurs appareils à la fois sont devenus très populaires ces dernières années. Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui passent beaucoup de temps sur plusieurs appareils qui doivent être rechargés chaque jour. En réunissant tout cela en un seul endroit, Apple fournirait un service très recherché à ses clients.

Malgré l’annulation d’AirPower en 2019, Apple a continué à travailler sur de nouvelles options de recharge pour ses consommateurs. La version la plus récente a été l’introduction de la charge MagSafe pour l’iPhone et les AirPod. Il fonctionne en se connectant aux capteurs MagSafe situés à l’arrière des nouveaux iPhones et vous permet de charger sans fil. Si les rapports de Gurman sont corrects, Apple pourrait développer cette idée pour créer un chargeur universel.

L’avenir de la recharge sans fil est à longue portée

Un examen plus approfondi de la recharge d’air sans fil Fonctionnant sur ou hors axe avec le chargeur, vous pouvez charger et utiliser le smartphone en même temps sans être attaché à un support de charge ou à un câble ! 🔌 #MWC21 #OPPOxMWC21 pic.twitter.com/9iiunPBzPs – OPPO (@oppo) 23 février 2021

Gurman dit également qu’Apple travaille sur des moyens de moins dépendre des méthodes basées sur les contacts pour charger ses appareils. Dans la newsletter, il dit qu’Apple travaille à la création de dispositifs de recharge sans fil à courte et longue distance.

La recharge sans fil a fait beaucoup de progrès ces derniers temps. De nombreuses entreprises se concentrent sur la fourniture d’options à plus long terme. Plus tôt cette année, Motorola a fait part de son intention d’introduire une recharge sans fil qui fonctionne dans toute une pièce. Il a également fait la démonstration d’un chargeur sans fil qui fonctionne à une distance de 40 pouces.

Oppo a également fait une démonstration d’une technologie similaire, qui charge un téléphone jusqu’à quatre pouces de distance. D’autre part, Xiaomi, leader de l’innovation en matière de smartphones, a également dévoilé sa technologie Mi Air Charge. Cette technologie fonctionne dans toute une pièce, mais elle nécessite un appareil de charge encombrant qui transmet des ondes aux appareils compatibles.

Il est surprenant d’entendre qu’Apple travaille sur quelque chose de similaire. Pour l’instant, cependant, nous devrons attendre et voir si Apple annonce quelque chose de nouveau à l’avenir.