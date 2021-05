Apple travaille sur une mise à niveau massive de l’écran de l’iPhone, et c’est la preuve – .

Alors que l’iPhone a presque 14 ans à ce stade, il est naturel de se demander quel type d’innovations Apple apportera à son smartphone emblématique à l’avenir. Et si des processeurs plus rapides et des technologies de caméra améliorées sont pratiquement garantis – et passionnants en eux-mêmes – il y a de fortes chances que nous voyions également Apple essayer de faire passer l’écran de l’iPhone au niveau supérieur.

Selon un dépôt de brevet remarqué plus tôt cette année par Patently Apple, Apple a travaillé sur une technologie d’affichage qui permettrait aux futurs modèles d’iPhone de basculer dynamiquement entre les taux de rafraîchissement de 60 Hz, 120 Hz, 180 Hz et 240 Hz. Le résultat final serait un défilement nettement amélioré, une meilleure réactivité et un «contenu de mouvement plus fluide».

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Notamment, Apple a au moins deux brevets centrés sur la technologie d’affichage 240 Hz. Le plus récent est intitulé «Systèmes et méthodes de détection dans le cadre et de commande de détection adaptative» et se lit en partie:

En plus de permettre les entrées de l’utilisateur, l’affichage électronique peut comprendre un panneau d’affichage avec un ou plusieurs pixels d’affichage. Comme décrit ci-dessus, l’affichage électronique peut contrôler l’émission de lumière à partir des pixels d’affichage pour présenter des représentations visuelles d’informations, telles qu’une interface utilisateur graphique (GUI) d’un système d’exploitation, une interface d’application, une image fixe ou un contenu vidéo, par affichage. des cadres d’image basés au moins en partie sur des données d’image correspondantes. Dans certains modes de réalisation, l’affichage électronique peut être un affichage utilisant des diodes électroluminescentes (affichage LED), un affichage auto-émissif, tel qu’un affichage à diode électroluminescente organique (OLED), ou similaire. De plus, dans certains modes de réalisation, l’affichage électronique peut rafraîchir l’affichage d’une image et / ou d’une trame d’image, par exemple, à 60 Hz (correspondant à un rafraîchissement de 60 images par seconde), 120 Hz (correspondant à un rafraîchissement de 120 images par seconde), et / ou 240 Hz (correspondant à un rafraîchissement de 240 images par seconde).

Les brevets ne devraient pas être aussi surprenants étant donné les rapports selon lesquels les modèles d’iPhone 13 Pro d’Apple comporteront un écran ProMotion à 120 Hz capable de basculer dynamiquement entre les taux de rafraîchissement de 60 Hz et 120 Hz en fonction du scénario d’utilisation pour maintenir la durée de vie de la batterie. Alors que les rapports sur un iPhone avec un écran ProMotion à 120 Hz persistent depuis un certain temps, il y a de fortes chances que cela se produise enfin une fois qu’Apple aura déployé sa gamme d’iPhone 13 en septembre prochain.

Quant à savoir quand nous pourrions voir un modèle d’iPhone avec un écran 240Hz, eh bien, cela reste incertain. Compte tenu du temps qu’il a fallu à Apple pour déployer son écran ProMotion à 120 Hz sur l’iPhone, il va de soi que la société n’est pas pressée de monter la barre si rapidement.

Nous saurons avec certitude quel type d’améliorations d’affichage l’iPhone 13 introduira en septembre prochain, lorsque Apple dévoilera sa gamme d’iPhone 2021. Selon les rapports, certaines fonctionnalités sans affichage que nous pouvons espérer inclure un affichage permanent, des performances de caméra améliorées et la prise en charge du mode Portrait pendant le tournage de vidéos.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.