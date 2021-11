Apple travaillerait sur des lunettes anti-tab pour éviter de nous espionner pendant que nous utilisons notre iPhone | La technologie

Les regards indiscrets lorsque nous prenons le métro ou le bus sont un classique de ceux d’entre nous qui utilisent le mobile dans les transports en commun. Maintenant, Apple veut mettre fin aux voyeurs d’une manière très innovante.

Si vous êtes dans la rue, par exemple, assis dans une cafétéria ou dans un train et que vous utilisez votre téléphone, il est toujours possible qu’une personne curieuse jette un œil pour voir ce que vous faites.

Et il n’y a aucun moyen d’empêcher que cela se produise, peu importe combien nous nous couvrons, cachons notre mobile ou faisons face aux gens autour de nous. Et bien qu’il existe des gadgets qui peuvent aider, les économiseurs d’écran qui réduisent la visibilité ne sont pas très efficaces.

Heureusement pour tout le monde, il semble que Apple travaillerait sur une solution anti-myones, même si cela nécessitera un complément très demandé.

Selon un brevet découvert par Patently Apple, la société de Tim Cook travaillerait sur des lunettes spéciales qui feraient que seul le porteur de celles-ci pourrait voir ce qui est vu à l’écran depuis votre iPhone.

Ces lunettes s’appelleraient Apple Glasses et auraient de nombreuses autres utilisations, bien que la confidentialité et la sécurité supplémentaires soient l’une de leurs plus grandes attractions. Sans les lunettes, le contenu de l’iPhone sera caché au reste du monde.

Comme on le voit dans le brevet, les utilisateurs pourront interagir avec un graphique d’étalonnage pour brouiller intentionnellement l’écran de l’appareil (iPhone) afin que nous puissions choisir combien voir avec les lunettes et sans elles.

Si un utilisateur souhaite la confidentialité ou ne veut pas qu’une personne proche voie ce qui est présenté à l’écran, l’utilisateur peut personnaliser le graphique d’étalonnage pour rendre l’écran illisible.

La vérité est que cela semble être une fonction très intéressante, en supposant qu’Apple puisse la réaliser. À l’heure actuelle, la rumeur dit que les lunettes Apple pourraient arriver d’ici 2024, nous avons donc le temps de lire de nombreuses autres fuites et pour Apple de concevoir de nouvelles fonctionnalités.