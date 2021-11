Apple travaillerait sur un drone selon ce brevet | La technologie

Apple pourrait travailler sur sa propre vision des drones, sur un système qui inclut l’appareil et également tout type d’interaction avec le contrôle de l’utilisateur.

Jusqu’à présent, Apple a osé les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, les écouteurs, les montres intelligentes et bien d’autres éléments technologiques, mais peut-être que dans un avenir proche, nous verrons également des drones survoler notre ciel avec la marque typique de la pomme mordue.

Cela pourrait du moins être le cas si l’on s’en tient à la publication récente de deux brevets Apple déposés au Office des brevets et des marques des États-Unis, rapport de patentlyapple. Ces brevets indiquent que le Cupertino développerait un éventuel drone pour le futur.

Le premier brevet porte sur la méthode d’interaction entre le véhicule aérien sans pilote (UAV) et une unité de contrôle. Donc ce brevet fait référence à la fonctionnalité d’appairage et de connexion et déconnexion du drone et de sa communication avec le contrôleur. Couvre les gadgets, les systèmes et les méthodes de couplage du drone avec une télécommande sans fil.

La deuxième demande de brevet est plus liée avec la surveillance et le contrôle de ce type de drones. Il fait référence à la façon dont l’UAV peut être contrôlé et surveillé via un système de réseau cellulaire.

Des brevets similaires ont également été déposés à Singapour, bien qu’il n’ait pas été possible de confirmer s’il existe une quelconque modification entre celui déposé aux États-Unis et celui déposé à Singapour, mais il semble qu’Apple soit sérieux dans ce domaine.

Comme pour des centaines et des centaines de brevets déposés par des entreprises technologiques, beaucoup ne sont nés que pour se défendre, cela ne signifie donc pas qu’Apple va lancer des drones qui survoleront notre ciel dans les années à venir, bien que parce que c’est un niche de marché plutôt intéressante ne pouvait être exclue.