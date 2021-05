Apple travaillerait sur un téléphone «pliable» d’ici 2023

05/05/2021 à 22:21 CEST

Les rumeurs sur un iPhone pliable pourraient être très proches de se faire réel. L’analyste Ming-Chi Kuo, l’un des plus fiables en matière de prévisions, a expliqué que les plans d’Apple sont pour un iPhone pliable d’ici 203, selon certains des documents qui auraient été divulgués par Apple pour ses investisseurs.

Kuo avait déjà anticipé cette possibilité pour mars, mais son dernier rapport contient beaucoup plus de détails sur ce à quoi cela ressemblera. Il a prédit un écran OLED QHD + flexible qui serait fourni par Samsung, tandis que le DDI serait également d’origine sud-coréenne. De plus, Apple utilisera la technologie tactile nanofil fournie par TPK, car il présente de nombreux avantages par rapport à son concurrent.

Le rapport est hautement spéculatif, mais on ne sait pas grand-chose d’autre à ce sujet. Il est clair que d’ici là, les entreprises qui ont déjà lancé leurs téléphones pliables tels que Oppo, Vivo, Xiaomi ou Honor lanceront leurs nouveaux modèles d’ici le début de l’année prochaine, donc le téléphone Apple aurait une année de plus de développement et d’avancée technologique.

Si cela se produit, les téléphones pliables deviendront le prochain “point d’innovation pour les modèles phares”. Puisqu’on croit que enfin, ce seront déjà des téléphones avant-gardistes avec du matériel mis à jour.