Apple travaillerait sur une technologie pour permettre aux iPhones de détecter la dépression et le déclin cognitif

Iphone Apple: Apple a toujours essayé d’améliorer son jeu en ce qui concerne les iPhones, et en accord avec cela, il semble que Cupertino travaille maintenant à la création d’outils et au développement de logiciels d’IA capables de suivre la santé mentale de l’utilisateur. La santé mentale est un problème qui n’a commencé à recevoir l’attention qu’il mérite que récemment, de sorte que plusieurs personnes ne savent même pas qu’elles souffrent de problèmes de santé mentale. Par conséquent, cette étape, si elle est vraie et correctement mise en œuvre, peut être très utile pour lutter contre les problèmes de santé mentale. Selon un rapport du Wall Street Journal, Cupertino estime que les capacités matérielles de son iPhone, associées aux données sur les enregistrements de sommeil, les activités physiques et d’autres aspects de la santé, peuvent l’aider à déterminer si un utilisateur souffre de dépression, d’anxiété et de déclin cognitif.

Apple ne cherche pas seulement à détecter des indices de dépression, mais travaille apparemment sur une technologie qui peut aider au diagnostic de la dépression et du déclin cognitif. Pour cela, les données physiques et de santé telles que les vitesses de frappe, les fautes de frappe, la fréquence respiratoire, la marche, entre autres mesures, sont susceptibles d’être utilisées par l’entreprise pour trouver des indices numériques sur un problème de santé mentale sous-jacent.

Le rapport indiquait que l’entreprise pourrait examiner des aspects tels que les expressions faciales, la façon dont ils parlent, la fréquence et le rythme des marches, les fréquences cardiaques et respiratoires, les habitudes de sommeil, la vitesse de frappe, la fréquence des fautes de frappe et le contenu qu’ils tapent et analysent. leur permettre d’évaluer l’état de santé mentale de l’utilisateur.

Pour cela, il est dit que le géant de la technologie travaille avec l’Université de Californie ainsi que la société pharmaceutique Biogen pour travailler sur la recherche liée à la technologie afin de faire de cette ambition une réalité. Apparemment, Cupertino a nommé le projet UCLA « Seabreeze » tandis que le projet Biogen a été nommé « Pi ».

Il ne semble pas encore y avoir de calendrier pour la sortie de ces outils et de cette technologie, ce qui a du sens, car si Apple travaille sur une telle technologie, il ne la publiera pas tant qu’il n’en sera pas satisfait. Au milieu de cela, il est dit que Cupertino cherche également à garantir le maintien de la confidentialité des utilisateurs et cherche donc à développer des outils qui n’entraîneraient pas le téléchargement de données de santé personnelles cruciales des utilisateurs sur les serveurs Apple.

