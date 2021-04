Apple trompe-t-il les clients iTunes? – .

Un recours collectif fédéral contre Apple en Californie semble être sur le point d’aller de l’avant, maintenant qu’un juge a rejeté une demande du fabricant d’iPhone de rejeter la poursuite. Le juge du tribunal de district américain John Mendez à Sacramento a semblé sympathique cette semaine à l’argument du plaignant David Andino selon lequel Apple induit trop ses clients en erreur en proposant des options «Acheter» et «Louer» dans l’iTunes Store, pour des contenus tels que des émissions de télévision et des films qui Les utilisateurs Apple diffusent ensuite ou téléchargent après l’achat.

L’argument d’Andino est assez simple. Nous savons tous ce que signifie réellement l’option «Acheter». Vous n’avez pas vraiment acheté cette saison de Game of Thrones sur l’iTunes Store, de la même manière que vous achetez un produit physique comme un gallon de lait à l’épicerie. Une fois que vous emportez ce lait à la maison, bien sûr, c’est à vous d’en faire ce que vous voulez. Cependant, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec cette saison Game of Thrones que vous venez d’acheter – comme en faire des copies. Vraiment, vous le louez à perpétuité, du moment que vous respectez les conditions générales d’Apple. Et la seule différence entre «acheter» dans ce scénario et «louer» est que le contenu disparaîtra de votre appareil après un certain temps dans ce dernier scénario.

“Apple soutient qu’aucun” consommateur raisonnable ne croirait que le contenu acheté resterait indéfiniment sur la plate-forme iTunes “, a écrit le juge dans sa décision. «Mais dans l’usage courant, le terme« acheter »signifie acquérir la possession de quelque chose. Il semble plausible, du moins au stade de la motion de rejet, que des consommateurs raisonnables s’attendent à ce que leur accès ne puisse pas être révoqué. »

Vous pouvez lire l’intégralité du procès d’Apple ici. Pendant ce temps, Amazon fait également face à un procès similaire pour les achats effectués via l’application Prime Video. Selon un rapport GameSpot, Amazon a été poursuivi en avril de l’année dernière (encore une fois, en Californie). Le texte de cette poursuite se lit, en partie, comme suit: «Le service Prime Video d’Amazon, qui permet aux consommateurs d’acheter du contenu vidéo pour le streaming ou le téléchargement, induit les consommateurs en erreur, car parfois ce contenu vidéo peut par la suite devenir indisponible si un détenteur de droits tiers révoque ou modifie Licence d’Amazon. »

Quelques réflexions me viennent immédiatement à l’esprit:

Premièrement, je serais surpris de voir ces poursuites aller jusqu’au bout et ne pas être réglées à un moment donné alors qu’elles n’en sont encore qu’à leurs débuts. C’est comme le dit le vieil adage – l’argent parle et les autres trucs marchent. Deuxièmement, il est tentant de penser que nous avons tous vécu suffisamment longtemps à l’ère des smartphones pour comprendre ce que signifie acheter un bien numérique, par opposition à acheter quelque chose de tangible chez un détaillant ou un magasin de commerce électronique comme Amazon. Votre propre manque de compréhension de la façon dont quelque chose fonctionne ne signifie pas nécessairement que vous avez été dupé.

