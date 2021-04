Apple TV 4K 2017 abandonnée, Apple TV de 4e génération toujours disponible avec la nouvelle télécommande Siri

Après plusieurs rumeurs, Apple a enfin présenté aujourd’hui l’Apple TV de sixième génération, qui est livrée avec la puce A12 et une télécommande Siri nouvellement redessinée. Dans le même temps, la société a apporté quelques modifications à sa gamme de décodeurs, qui n’inclut plus l’Apple TV 4K de la génération précédente.

Avec l’annonce de l’Apple TV de sixième génération, Apple a cessé de vendre l’Apple TV de cinquième génération – auparavant connue sous le nom de première Apple TV 4K. L’ancienne Apple TV était équipée de la puce A10X de l’iPad Pro de deuxième génération et elle n’avait pas de port HDMI 2.1 comme la nouvelle génération.

Au lieu de réduire le prix de la génération précédente, Apple a fait quelque chose de différent (et quelque peu controversé). La société continuera à vendre l’Apple TV de quatrième génération, qui a été introduite en 2015 avec la puce A8 de l’iPhone 6. Ce modèle, qui n’est disponible qu’avec 32 Go de stockage interne, sera désormais livré avec la nouvelle télécommande Siri.

Cependant, même s’il s’agit d’un modèle vieux de près de six ans, l’Apple TV HD coûte toujours 149 $. La nouvelle Apple TV 4K remplace l’ancien modèle au prix de 179 $ pour le modèle 32 Go et 199 $ pour le modèle 64 Go.

Heureusement, les clients devraient toujours pouvoir trouver l’Apple TV 4K d’origine à des prix inférieurs dans d’autres magasins, ce qui semble être une meilleure affaire que d’acheter l’ancienne Apple TV HD en 2021. La nouvelle Apple TV 4K et l’Apple TV HD avec la nouvelle Siri Remote sera disponible en mai.

