Apple TV 4K, c’est ainsi que le centre de divertissement d’Apple a amélioré ses fonctionnalités | La technologie

La nouvelle Apple TV 4K s’engage pour la qualité d’image, l’unification du contenu et la connectivité pour apporter tout le contenu de divertissement disponible dans les services Apple dans le salon.

La nouvelle version de l’Apple TV 4K est équipée d’un Processeur A12 Bionic qui offre des fonctionnalités et une connectivité proches de celles de l’iPhone et de l’iPad.

le nouvelle Apple TV 4K qui a été présenté aujourd’hui lors de l’événement Apple centralise certains des services de streaming et de divertissement d’Apple dans un seul appareil, et le fait avec la meilleure qualité grâce à certaines fonctions qui viennent dans cette nouvelle version.

Avec l’Apple TV 4K est intégré un nouvelle télécommande Siri Amélioré qui offre un retour tactile et une meilleure intégration avec Siri.

Améliorez la qualité de tout ce que vous voyez

Apple a fait un gros pari sur la qualité à l’arrivée de la nouvelle génération d’Apple TV 4K. Non seulement en ce qui concerne la résolution, mais dans certains avantages qui tirent le meilleur parti de ce que cette résolution permet.

L’incorporation du processeur A12 Bionic améliore l’amélioration de la qualité du contenu avec des fonctions telles que le support pour HFR (High Frame Rate) qui permet afficher le contenu à des taux allant jusqu’à 60 images par seconde pour des images plus nettes et plus réalistes et une meilleure synchronisation des jeux.

Cette nouvelle fonctionnalité ajoute à la prise en charge de Dolby Vision ainsi que les formats HDR les plus courants sur les plates-formes de streaming et le traitement de Son Dolby Atmos pour offrir une expérience plus cinématographique.

Aussi, le nouveau Apple TV 4K se synchronise avec les capteurs de l’iPhone pour ajuster la couleur le téléviseur en fonction de la lumière ambiante de votre salon. Grâce à cela, une fiabilité et une précision maximales des couleurs avec HDR sont obtenues.

Nouveau contrôleur, meilleure connexion avec Siri

le Télécommande Siri a amélioré l’expérience utilisateur avec un pavé central circulaire avec des fonctions tactiles qui améliore l’expérience utilisateur et la navigation dans le contenu disponible sur Apple TV, rendant l’accès aux séries et films des plateformes de streaming disponibles sur Apple TV beaucoup plus pratique, ainsi qu’au contenu original et exclusif d’Apple TV +.

En outre, améliore l’intégration de l’appareil avec Siri grâce à un bouton dédié sur le côté du contrôleur. Lorsqu’il est enfoncé, l’assistant Apple est appelé et permettra aux instructions vocales d’accéder directement à la musique, aux séries et aux films disponibles.

le la nouvelle Apple TV 4K améliore la connexion avec différentes plates-formes de divertissement comme Apple Music, Arcade ou l’Apple TV + susmentionnée.

Prix ​​et disponibilité de l’Apple TV 4K

L’Apple TV 4K sera disponible en deux versions avec 32 et 64 Go et pourra être réservée à partir du 30 avril prochain de l’Apple Store ou de la boutique en ligne de la marque, ainsi que chez les distributeurs officiels, bien que les appareils ne seront pas expédiés avant la première quinzaine de mai.

L’Apple TV 4K de 32 Go aura un prix à partir de 199 euros, tandis que le modèle d’une capacité de 64 Go aura un prix de 219 euros.