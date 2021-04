Apple TV 4K lancé avec le processeur A12 Bionic, la télécommande Siri repensée: spécifications, prix et tout ce qu’il faut savoir

Apple TV 4K commence à Rs 18 990.

Apple a lancé la boîte de streaming Apple TV 4K de deuxième génération lors de son événement virtuel “ Spring Loaded ” mardi soir. S’appuyant sur le modèle sorti en 2017, la nouvelle Apple TV 4K intègre un processeur A12 Bionic plus rapide pour une lecture vidéo HDR à haute fréquence d’images et une télécommande Siri redessinée avec un bouton d’alimentation dédié et une ergonomie améliorée.

Non seulement l’Apple TV 4K peut lire des vidéos HDR et Dolby Vision (ce qui est également disponible sur la version de dernière génération), mais elle peut les lire jusqu’à 60 images par seconde (fps). De plus, le matériel mis à jour permet également une lecture Dolby Vision à 60 ips sur AirPlay à partir d’un iPhone compatible comme l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Comme l’ancienne Apple TV, le nouveau modèle prend en charge Dolby Atmos.

Le design de l’Apple TV reste inchangé.

Apple a déclaré qu’il travaillait avec «les principaux fournisseurs de vidéo du monde entier, notamment FOX Sports, NBCUniversal, Paramount Plus, Red Bull TV et Canal Plus» pour produire du contenu HDR à fréquence d’images élevée pour l’Apple TV 4K.

L’Apple TV est censée «améliorer la qualité d’image d’un téléviseur» en adaptant automatiquement sa sortie vidéo à l’aide de capteurs de l’iPhone pour offrir «des couleurs plus précises et un contraste amélioré».

Bien que la conception de l’Apple TV reste inchangée, Apple a mis à jour la télécommande Siri accompagnant un nouveau pavé tactile à 5 voies – sa bague extérieure sert également de commande de jogging. Apple y a enfin ajouté un bouton d’alimentation dédié tandis que le bouton Siri a été déplacé sur le côté.

Prix ​​et disponibilité de l’Apple TV 4K Inde

L’Apple TV 4K est au prix de Rs 18 990 pour le modèle de base avec 32 Go de stockage. Le modèle 64 Go de l’Apple TV 4K a été lancé à 20 900 Rs. Il sera disponible à la commande à partir du 30 avril et expédié dans la seconde quinzaine de mai. La télécommande Siri mise à jour sera également vendue séparément au prix de Rs 5 800. Apple a déclaré qu’il était compatible avec l’Apple TV 4K de la génération précédente et même avec l’Apple TV HD beaucoup plus ancienne.

