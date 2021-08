Apple TV+ a publié « This is How We Change », une nouvelle vidéo en solo de sa série de comédie musicale « Schmigadoon ! »

Apple TV + a publié sa dernière vidéo singalong sur sa chaîne YouTube.

La société a publié « This is How We Change », une nouvelle vidéo en solo de la série de comédie musicale Apple TV+ Schmigadoon !. Vous pouvez regarder la nouvelle vidéo ci-dessous :

Lorsque vous quittez Schmigadoon, vous n’êtes plus la même personne que vous étiez à votre arrivée. Chantez “This Is How We Change” et regardez la saison complète uniquement sur Apple TV+.

Schmigadoon !, qui met en vedette Cecily Strong et Keegan-Michael Key, suit l’histoire d’un couple qui découvre une ville étrange dont ils ne peuvent s’échapper jusqu’à ce qu’ils trouvent “le véritable amour”.

“Schmigadoon !”, une parodie de comédies musicales emblématiques, met en vedette Cecily Strong et Keegan-Michael Key en couple lors d’un voyage de randonnée conçu pour revigorer leur relation lorsqu’ils découvrent une ville magique dans laquelle tout le monde vit dans un studio musical des années 40. Ils découvrent alors qu’ils ne peuvent pas partir tant qu’ils n’ont pas trouvé “le véritable amour”. La première saison de la série de six épisodes met également en vedette Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Aaron Tveit, Dove Cameron, Ariana DeBose, Fred Armisen, Jaime Camil, Jane Krakowski et Ann Harada. Originaire de Broadway Video et Universal Television, une division d’Universal Studio Group, “Schmigadoon!” est co-créé par Cinco Paul et Ken Daurio. Cinco Paul sert de showrunner et a écrit toute la musique originale de la série. Barry Sonnenfeld dirige et produit exécutif. En plus de jouer le rôle principal, Cecily Strong est productrice et Ken Daurio est producteur consultant et scénariste. Andrew Singer produit avec Lorne Michaels pour le compte de Broadway Video.

Si vous n’avez pas vu la bande-annonce de la nouvelle série, jetez-y un œil ci-dessous :

Schmigadoon ! diffuse maintenant sur Apple TV+. Si vous voulez vous assurer de profiter de la nouvelle série dans la meilleure qualité possible, consultez notre liste des meilleurs téléviseurs pour Apple TV 2021.

