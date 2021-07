Apple TV+ a récupéré la “fondation” de David Goyer après un pitch d’une phrase

in

Apple TV+ a demandé à David Goyer de présenter en une seule phrase son adaptation en série du roman de science-fiction d’Issac Asimov Foundation. Et ça a marché. Le cinéaste a fait la révélation dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter.

Pitch en une seule phrase pour « Foundation » sur Apple TV+

C’est la phrase que M. Goyer a dit avoir utilisée comme argument :

C’est un jeu d’échecs de 1 000 ans entre Hari Seldon et l’Empire, et tous les personnages entre les deux sont des pions, mais certains des pions au cours de cette saga finissent par devenir des rois et des reines.

Il a expliqué qu’il “devait trouver des moyens d’utiliser les thèmes et les idées d’Asimov, mais en les intériorisant dans les personnages”. Les acteurs continueront de jouer des personnages qui apparaissent à des centaines d’années d’intervalle pour garder la familiarité et construire l’idée d’une “dynastie génétique”, a-t-il déclaré. “Même si nous allons parfois avancer entre les saisons et que ce seront techniquement des personnages différents, ces trois gars ont le même visage.”

M. Goyer a également réitéré qu’il avait prévu huit saisons de Foundation. “J’ai présenté cela comme huit saisons”, a-t-il déclaré, “donc si ça marche, j’ai 80 heures.” Il a ajouté que bien que l’émission soit à une échelle différente de celle que nous avons vue auparavant, “Apple, dans l’ensemble, y est allé”. Cependant, les chefs d’Apple TV + Jamie Erlicht et Zack Van Amburg “avaient une certaine appréhension quant à la science de tout cela”.

Foundation sera diffusé sur Apple TV+ le 24 septembre.