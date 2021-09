Apple TV+ acquiert « Yo Gabba Gabba ! catalogue d’épisodes classiques, commande de nouvelles séries originales

Apple TV+ a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec WildBrain pour devenir la maison de diffusion exclusive de la série de marionnettes pour enfants « Yo Gabba Gabba !

Dans une veine très similaire à l’accord Peanuts annoncé l’année dernière, Apple TV+ deviendra le nouveau foyer de tous les classiques Yo Gabba Gabba ! épisodes et spéciaux. La société a également commandé la production de 20 nouveaux épisodes d’une demi-heure.

Bien qu’Apple TV + se concentre principalement sur des franchises et des originaux entièrement nouveaux, Yo Gabba Gabba fera partie d’une sélection de contenu de catalogue antérieur sur le service, rejoignant Fraggle Rock, Charlie Brown et les docuseries de voyage Long Way Down et Long Way Tour avec Ewan McGregor et Charley Boorman.

Dans tous les cas, Apple a commandé de nouvelles séries originales pour compléter la disponibilité du catalogue arrière, et il en va de même pour l’annonce d’aujourd’hui de la Yo Gabba Gabba ! Partenariat.

Le Yo Gabba Gabba actuel ! ardoise comprend 66 épisodes qui ont commencé à être diffusés en 2007, à l’origine sur le réseau Nickelodeon. Les épisodes sont actuellement disponibles gratuitement sur YouTube ; on ne sait pas si l’accord avec Apple signifie que ceux-ci seront supprimés.

