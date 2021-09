Apple TV ajoute seize nouveaux économiseurs d’écran aériens avec tvOS 15

in

tvOS 15 a été déployé cette semaine et nous pouvons enfin voir le nouveau lot de superbes économiseurs d’écran Aerial d’Apple, déployés sur le décodeur Apple TV. En fait, cette mise à jour apporte seize paysages au ralenti supplémentaires dans la rotation de l’économiseur d’écran…

Les nouvelles antennes présentent de magnifiques clichés de la Patagonie, du parc national de Yosemite et du Grand Canyon. Il y a respectivement 4, 7 et 5 vidéos de chaque emplacement. Il s’agit d’un grand saut par rapport aux zéro nouveaux ajouts de tvOS 14 l’année dernière.

Les nouveaux économiseurs d’écran peuvent ne pas apparaître immédiatement sur votre Apple TV. Le système d’économiseurs d’écran Aerials ne vérifie que périodiquement les mises à jour et télécharge au hasard des clips à partir de la rotation disponible.

La meilleure façon d’essayer de voir les nouvelles vidéos est d’aller dans Paramètres -> Général -> Économiseur d’écran et de le régler sur Télécharger de nouvelles vidéos quotidiennement, après avoir mis à jour votre Apple TV vers tvOS 15 bien sûr. Cela permet à votre Apple TV d’actualiser l’ensemble de vidéos téléchargées le plus rapidement possible.

Cependant, si vous souhaitez simplement voir les clips maintenant, vous pouvez les voir sur cette page de mon blog personnel, ainsi que toute la collection à jour des économiseurs d’écran Apple TV disponibles jusqu’à présent.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de tvOS 15, citons le couplage plus intelligent des AirPods, les suggestions Partager avec vous, HomePod mini comme sortie de haut-parleur par défaut, la prise en charge Spatial Audio pour les AirPods couplés et les améliorations de l’interface utilisateur de la caméra HomeKit.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :