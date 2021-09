Apple TV + ajoute trois spéciaux classiques de Fraggle Rock avant le redémarrage de la série originale l’année prochaine

Dans le cadre d’un accord exclusif visant à devenir la maison de diffusion de tout ce qui concerne Fraggle Rock, Apple TV + a commencé à diffuser les quatre saisons originales de l’émission l’année dernière. Aujourd’hui, pour célébrer le 85e anniversaire posthume de Jim Henson, le service diffuse également trois émissions spéciales classiques.

Les trois nouvelles offres spéciales désormais disponibles sur Apple TV+ sont « Down at Fraggle Rock », « Doozer Music » et « Fraggle Songs ». En particulier, les fans de la franchise apprécieront de revivre “Down at Fraggle Rock”, une émission spéciale d’une heure révélant les coulisses de la production de la série, animée par Jim Henson lui-même.

Ces nouvelles offres spéciales sont disponibles dans la section Contenu bonus de l’émission Fraggle Rock dans l’application Apple TV.

En plus des épisodes classiques, Apple TV + a également publié une nouvelle série de courts métrages intitulée Fraggle Rock: Rock On l’année dernière, qui ont été filmés pendant la pandémie et tournés sur des iPhones contre des décors d’écran vert makedo.

Fraggle Rock représente une grande partie de l’offre de catalogue d’Apple TV+, car le service se concentre principalement sur les originaux nouvellement produits.

Un redémarrage de la série complète de Fraggle Rock a été commandé par Apple l’année dernière et devrait être présenté en première en 2022, après le tournage récemment terminé à Calgary, au Canada. Les créatures classiques (Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley et Uncle Traveling Matt) figureront dans de toutes nouvelles histoires dans des épisodes complets, avec le soutien d’équipes de production complètes et de décors.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :