Apple TV+ annonce la date de sortie de la comédie noire “The Shrink Next Door” de Will Ferrell et Paul Rudd, regardez le teaser ici

Apple TV+ a annoncé aujourd’hui la date de sortie de la prochaine série limitée de comédie noire avec Will Ferrel et Paul Redd. Basé sur le podcast du même nom, The Shrink Next Door sera diffusé sur le service de streaming d’Apple à partir du 12 novembre.

Le spectacle est une série limitée en huit parties, et met également en vedette Kathryn Hayn, jouant la sœur du personnage de Ferrell.

L’adaptation du podcast populaire “true crime” montrera l’histoire d’un psychiatre qui a abusé de sa relation avec des patients fortunés à des fins personnelles.

Avec de longs essais gratuits qui touchent à leur fin, Apple a récemment rempli son calendrier des contenus TV+ à venir. Regardez le teaser de The Shrink Next Door ici :

