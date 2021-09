Apple TV+ annonce la date de sortie de “Swagger”, une série vaguement basée sur la carrière de basketteur de Kevin Durant

in

Apple TV+ a dévoilé aujourd’hui un premier aperçu de la nouvelle série dramatique « Swagger ». La série est issue du showrunner Reggie Rock Bythewood, de Brian Grazer et de la star de la NBA Kevin Durant.

Apple a annoncé que l’émission débuterait avec les trois premiers épisodes le 29 octobre. Le reste de la saison de dix épisodes sortira chaque semaine.

La série met en vedette O’Shea Jackson Jr., Isaiah Hill, Quvenzhané Wallis et d’autres. Jackson incarne Ike, un ancien joueur vedette qui entraîne maintenant le basket-ball pour les juniors. Hill est un phénomène de basket-ball en plein essor.

Swagger s’ajoute à la liste d’automne d’Apple, qui présente le retour de “The Morning Show” et de nouvelles premières majeures, notamment les épopées de science-fiction “Foundation” et “Invasion” et le film “Finch” de Tom Hanks.

