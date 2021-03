Apple TV + annonce le documentaire spécial «  The Year Earth Changed  », raconté par David Attenborough

Pour célébrer le Jour de la Terre 2021, Apple a annoncé le lancement d’un nouveau documentaire spécial « The Year Earth Changed » qui examine comment les changements dans le comportement humain, en raison de la pandémie, ont affecté la faune et la nature.

«The Year Earth Changed» sortira le 16 avril. Apple TV + publiera également de nouveaux épisodes de sa série documentaire «Earth At Night in Color» et «Tiny World» à la même date.

