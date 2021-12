Apple TV+ annonce le premier projet d’Alfonso Cuaron, un thriller avec Cate Blanchett

Apple TV+ a annoncé aujourd’hui le premier projet issu de son accord exclusif de développement télévisuel avec le célèbre cinéaste Alfonso Cuaron. La série s’appelle « Disclaimer », basée sur le livre du même nom.

La série mettra en vedette Cate Blanchett et Kevin Kline dans les rôles principaux. L’histoire tourne autour de la journaliste fictive Catherine Ravenscroft, interprétée par Blanchett, qui découvre une histoire de son passé qu’elle pensait avoir été enterrée et oubliée depuis longtemps.

De toute évidence, Cuaron s’est fait un nom au cinéma avec des films primés dont Roma, Gravity et d’autres. Le projet Apple marque cependant la première fois que Cuaron écrira, réalisera et produira une série complète de télévision.

L’annonce de la série a pris beaucoup de temps, Apple ayant d’abord signé le premier accord avec Cuaron en 2019 avant le lancement officiel de TV +.

Disclaimer rejoint plus de 100 productions originales Apple TV+ publiées ou annoncées à ce jour. Cuaron est également producteur exécutif du prochain film Apple Original « Raymond and Ray ». Plus tard ce mois-ci, Apple lancera son prochain long métrage majeur, ‘Swan Song’ avec Mahershala Ali.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :