Apple TV+ annonce sa première production originale en français, la série thriller ‘Liaison’

Apple TV+ a annoncé aujourd’hui sa première production originale française, un thriller dramatique contemporain nommé ‘Liaison’. La série mettra en vedette l’actrice Eva Green et l’acteur Vincent Cassel, comme le rapporte Le Figaro.

Liaison explorera les « impacts dévastateurs des erreurs du passé sur l’avenir » dans un thriller aux intrigues politiques et d’espionnage.

La série est actuellement tournée à Londres et comportera un mélange de dialogues français et anglais.

Apple TV+ fait face à des pressions pour augmenter le nombre de productions européennes alors que les gouvernements de l’UE tentent d’introduire de nouvelles lois qui obligeraient les services de streaming à produire une certaine proportion de leur contenu global au niveau national.

À ce jour, la bibliothèque d’Apple TV+ s’est largement limitée aux productions américaines et canadiennes, avec une petite poignée de titres provenant du Royaume-Uni. Cependant, cela commence à changer. La société a actuellement deux séries en langue espagnole en production (« Acapulco » et « Now and Then »), au moins deux productions coréennes (Pachinko et Dr. Brain), entre autres.

En plus de respecter les quotas de contenu imminents, le contenu international et en langue locale aide également Apple TV+ à attirer une base d’abonnés plus large. Le service Apple TV+ est actuellement disponible dans plus de 100 pays.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.