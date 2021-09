Apple TV+ annonce trois nouvelles émissions pour les enfants et les familles à venir cet automne

Apple TV+ élargit son catalogue avec trois nouvelles émissions télévisées pour les enfants et les familles lancées cet automne avec Wolfboy et Everything Factory, Get Rolling With Otis et Puppy Place.

Selon Variety, la série animée de Joseph Gordon-Levitt Wolfboy and Everything Factory sera la première sur Apple TV+ le 24 septembre, suivie de Get Rolling With Otis le 8 octobre et Puppy Place le 15 octobre.

La série d’aventures, créée par Toff Mazery et Edward Jesse et produite par Gordon-Levitt, HitRecord, Bento Box Entertainment et Michael Ryan, est une épopée animée de 10 épisodes qui suit le rêveur excentrique Wolfboy (exprimé par Kassian Akhtar) alors qu’il découvre un royaume étrange au centre de la Terre, où des êtres fantastiques appelés Sprytes créent des choses pour le monde naturel au-dessus.

Get Rolling With Otis est basé sur le livre populaire Penguin Random House. Il est produit par 9 Story et Brown Bag Media et produit par Vince Commisso, Wendy Harris, l’auteur Loren Long, Darragh O’Connell et Angela C. Santomero. L’histoire suit les aventures d’un sympathique tracteur.

Enfin, le live-action Puppy Place raconte les aventures des frères et sœurs amoureux des chiens, Charles et Lizzie Peterson, et des chiots qu’ils élèvent. Ce spectacle est basé sur la série de livres de Scholastic, qui produit la série. Les producteurs exécutifs sont Andrew Green, Linda Mathious, Heather MacGilvray, Vincent Brown et Ari Posner.

