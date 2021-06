Apple TV+ annonce un documentaire du créateur de Snoopy et Charlie Brown

Honorer l’auteur “humble et simple” de Peanuts (le strip qui raconte les aventures de Charlie Brown et Snoopy), Charles “Sparky” Schulz, est le but du documentaire Who Are You, Charlie Brown ? qui fera sa première mondiale le 25 juin sur Apple TV+, annonce la plateforme ce vendredi.

Le documentaire, narré par Lupita Nyong’o, lauréate d’un Oscar, célèbre la pertinence et la popularité de la bande dessinée à travers les générations, ainsi que son art et son design intemporels.

Apple TV +, qui produit le documentaire en collaboration avec Imagine Documentaries (de Brian Grazer et Ron Howard) et WildBrain, a dévoilé vendredi la bande-annonce et la date de sortie du documentaire, qui contiendra des interviews d’amis, de famille, d’autres auteurs de bandes dessinées et célébrités, fans de bandes dessinées, “créant un portrait touchant” de l’Américain Charles “Sparky” Schulz (1922-2000).

Le documentaire tisse une nouvelle histoire animée dans laquelle Charlie Brown se lance dans une quête pour découvrir qui il est avec des entretiens avec Jean Schulz, sa veuve, ainsi que Drew Barrymore, Al Roker, Kevin Smith, Billie Jean King, Paul Feig, Ira Glass, Noah Schnapp, Miya Cech, Keith L. Williams, Chip Kidd, Lynn Johnston, Robb Armstrong, entre autres.

Tout cela pour honorer son créateur, un homme « dont les personnages simples auraient un impact sur la vie de millions de personnes au fil des décennies, et deviendraient des icônes culturelles ».

Source : Cependant