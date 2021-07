Apple TV+ annonce un nouveau documentaire spécial sur le 11 septembre : « Inside the President’s War Room »

Apple TV+ a annoncé aujourd’hui la diffusion d’un nouveau documentaire spécial plus tard cette année. L’émission s’intitule « 9/11 : Inside the President’s War Room » et explorera l’attaque terroriste de 2001 du point de vue de la réponse immédiate des responsables.

L’émission spéciale sera racontée par Jeff Daniels et comprendra des témoignages de l’ex-président George Bush, Dick Cheney, et plus encore. Dans un geste notable pour le service de streaming, l’émission spéciale sera diffusée simultanément sur Apple TV + et sur la chaîne de diffusion financée par l’État BBC One.

Comme vous pouvez vous y attendre, l’émission spéciale sera diffusée en septembre en commémoration du 20e anniversaire du 11 septembre.

Apple dit que l’émission racontera les conséquences immédiates de l’attaque, racontant la prise de décision d’urgence dans les 12 premières heures après que les avions ont frappé le World Trade Center.

Il comportera des entretiens avec des membres de premier plan de l’administration et des chefs de la sécurité nationale de l’époque.

Le documentaire spécial présentera des témoignages inédits avec le président George W. Bush, le vice-président Dick Cheney, Condoleezza Rice (conseiller à la sécurité nationale), Colin Powell (secrétaire d’État), Andy Card (chef de cabinet), Dan Bartlett ( directeur des communications), le contre-amiral Deborah Loewer (chef de la salle de situation), Josh Bolten (chef de cabinet adjoint), Ari Fleischer (attaché de presse), Karl Rove (conseiller principal du président), Mary Matalin (conseiller de Cheney), Karen Hughes (conseiller spécial du président), Mike Morrell (briefeur de la CIA), Ted Olson (solliciteur général), le colonel Mark Tillman (pilote d’Air Force One), David Wilkinson et Tony Zotto (service secret). Il présentera également près de 200 photographies jamais publiées auparavant, car les photographes ont suivi chaque mouvement de Bush et Cheney ce jour-là, ainsi que des archives filmées.

Apple a déjà travaillé avec BBC Studios, la branche commerciale de la BBC, pour créer du contenu exclusivement pour Apple TV+, notamment le documentaire spécial de David Attenborough « The Year Earth Changed » et la série comique « Trying ».

Cependant, cette émission spéciale sur le 11 septembre semble être la première coproduction officielle d’Apple. Cela signifie que le contenu a été financé à la fois par Apple et la BBC, et c’est pourquoi il sera diffusé à la fois sur la plate-forme de streaming d’Apple et sur la chaîne BBC One.

En 2019, le responsable du contenu vidéo européen d’Apple, Jay Hunt, a déclaré à la Chambre des Lords du Royaume-Uni qu’Apple était ouvert à toutes sortes de modèles, y compris les coproductions, lors d’un conseil d’administration discutant de la pertinence des diffuseurs publics (à savoir, la BBC) dans le l’âge du streaming. Cela étant dit, à ce jour, Apple s’est principalement appuyé sur le financement intégral d’originaux exclusifs.

