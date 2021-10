Apple TV+ annule la nouvelle série de “Dark Knight” Alum après seulement 1 saison

Il est difficile pour une nouvelle émission en streaming de percer et d’attirer l’attention, même si elle présente une star bien connue. M. Corman d’Apple TV +, qui mettait en vedette Joseph Gordon-Levitt, l’a appris à ses dépens, et l’émission a été annulée après une seule saison vendredi. Le 10e et dernier épisode de la série a fait ses débuts quelques heures seulement avant l’annonce de l’annulation.

Bien que M. Corman ait obtenu des critiques décentes, l’émission n’a jamais attiré l’attention comme d’autres émissions Apple TV + l’ont fait cet été, comme Ted Lasso, Schmigadoon !, Physical, Mythic Quest et Trying, rapporte Deadline. Tous ces spectacles ont été renouvelés ou sont sur le point de l’être. Dans le cas de Ted Lasso, l’émission a été un tel succès auprès des critiques et de l’Académie de la télévision que sa première saison a remporté la série Outstanding Comedy Series et a remporté trois des quatre Emmy Awards aux Primetime Emmy Awards le mois dernier.

M. Corman a été créé par Gordon-Levitt, qui a également écrit ou co-écrit quatre des 10 épisodes de la série. La star de 3rd Rock from the Sun a joué le personnage principal, un enseignant de cinquième année de la vallée de San Fernando qui remet en question sa propre vie après avoir abandonné sa carrière musicale. Le casting présentait également Debra Winger comme sa mère à l’écran, Shannon Woodward comme sa sœur et Arturo Castor comme son ami. Les autres membres de la distribution comprenaient Logic, Juno Temple, Lucy Lawless et Hugo Weaving. La série a été produite par A24 et HitRecord Films de Gordon-Levitt. La décision d’annuler l’émission est surprenante car Apple TV + n’a annulé jusqu’à présent qu’une autre émission scénarisée originale, Little Voice.

Apple TV + travaille toujours avec Gordon-Levitt, car il a produit et exprimé le personnage principal de la série animée Wolfboy and the Everything Factory. Les 10 épisodes de l’émission sont sortis le 24 septembre. Gordon-Levitt a créé HitRecord avec son frère, Dan Gordon-Levitt, en 2004.

M. Cordman a servi de retour à la télévision de Gordon-Levitt après la fin de 3rd Rock from the Sun en 2001. Il a récemment joué dans le film Netflix nominé aux Oscars d’Aaron Sorkin The Trial of the Chicago 7. Il fournit la voix de Jiminy Chricket dans le prochain live de Disney. -action Pinocchio, avec Tom Hanks dans le rôle de Geppetto. Gordon-Levitt a également joué dans deux films de Christopher Nolan, Inception et le troisième film Batman du réalisateur, The Dark Knight Rises. L’acteur aux Emmy Awards pour ses réalisations créatives exceptionnelles dans les médias interactifs – Expérience de télévision sociale pour HitRECord à la télévision en 2014 et Innovation exceptionnelle dans la programmation interactive pour Create Together en 2020.