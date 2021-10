Apple TV+ atteindra près de 36 millions d’utilisateurs d’ici 2026

Apple TV+ est disponible depuis près de deux ans maintenant, et si son catalogue de films et d’émissions de télévision originaux s’est considérablement étoffé, la plateforme est loin d’être un énorme succès mondial comme ses concurrents. Plus tôt cette semaine, le cabinet d’études Digital TV Research a annoncé qu’Apple TV+ devrait atteindre près de 36 millions d’abonnés d’ici la fin de 2026.

Selon les recherches (via The Hollywood Reporter), Disney + a le meilleur scénario pour l’avenir. Les données suggèrent que le service de streaming de Disney atteindra 284,2 millions d’abonnés d’ici 2026, prenant ainsi la première place de Netflix – devrait avoir 270,7 millions d’abonnés d’ici là.

Alors que Netflix a toujours des chiffres impressionnants, les attentes pour la plate-forme de l’entreprise ont chuté de quelques millions par rapport aux données de l’année dernière. Amazon Prime Video devrait également croître de manière significative, mais il devrait rester à la troisième place avec 243,4 millions d’utilisateurs.

Venant derrière Amazon, la plateforme chinoise iQiyi devrait atteindre la quatrième place du classement avec 76,8 millions d’abonnés d’ici fin 2026, suivie de HBO Max avec 76,3 millions d’abonnés. Quant à Apple TV+, le service de streaming d’Apple « enregistrera alors 35,6 millions d’utilisateurs ».

Un rapport récent a révélé qu’Apple TV+ compte actuellement moins de 20 millions d’abonnés, ce qui signifie que la plate-forme devrait croître d’environ 16 millions d’abonnés au cours des cinq prochaines années. Une autre recherche indique qu’Apple TV+ détient 3% de part de marché par rapport aux autres services de streaming.

Apple veut du nouveau contenu chaque semaine

Les rumeurs suggèrent qu’Apple prévoit d’ajouter du nouveau contenu chaque semaine à Apple TV+ à partir de 2022. Jusqu’à présent, le service de streaming d’Apple propose plus de 70 films et émissions de télévision originaux.

La société a investi de manière agressive dans un contenu plus original en embauchant de grands noms hollywoodiens et des personnalités bien connues telles que Sam Catlin, Oprah Winfrey, Malala Yousafzai, Jon Stewart, Idris Elba, Alfonso Cuaron, Julia Louis-Dreyfus, Kerry Ehrin, Misha Green , Moshe Zonder, Alon Aranya et bien d’autres.

