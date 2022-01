Apple TV+ aurait signé le nouveau film de course F1 de Brad Pitt avant Netflix et d’autres

Le service de streaming Apple TV + aurait battu la concurrence de Netflix, Amazon, Sony et bien d’autres pour acheter un nouveau film de Brad Pitt sur les courses de Formule 1. Le film a déjà impliqué la star britannique de la F1 Lewis Hamilton, selon le rapport.

Prévu pour impliquer le réalisateur de Top Gun: Maverick Joseph Kosinski aux côtés de Jerry Bruckheimer, Deadline rapporte que le film verra Pitt jouer le rôle d’un pilote qui prend un jeune coureur sous son aile.

Apple est en négociations exclusives et clôturera le premier gros paquet de films de la nouvelle année. C’est la course hautement compétitive pour acquérir un package de pitch sans titre qui mettra Brad Pitt dans le rôle d’un coureur qui sort de sa retraite pour encadrer un jeune pilote et tenter sa chance pour la gloire sur la piste en tant que coéquipier du jeune pilote.

Le même rapport note que bien que la Formule 1 n’ait pas encore été officiellement impliquée, Hamilton l’est déjà. Des sources ont également déclaré à Deadline que « le package était de l’ordre de 130 à 140 millions de dollars, avant compensation au-dessus de la ligne ». On pense que cela est conforme aux accords similaires qui ont été signés l’année dernière comme un moyen pour Apple TV + et d’autres streamers d’obtenir du contenu dans leurs services sans avoir à mettre en place toutes les pièces mobiles eux-mêmes.

