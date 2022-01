Apple TV+ aurait un documentaire sur Sidney Poitier en préparation avec Oprah

Le streamer Apple TV+ aurait déjà un documentaire sur le regretté Sidney Poitier en préparation, avec Oprah Winfrey prête à produire des exécutifs. Le documentaire aurait déjà été en cours avant la mort de l’acteur.

Poitier est décédé la semaine dernière à l’âge de 94 ans, mais le documentaire est rapporté par Deadline comme étant en développement depuis plus d’un an. On dit aussi que le documentaire sans titre a déjà la participation de la famille de Poitier.

Après le décès de l’icône hollywoodienne Sidney Poitier vendredi, Deadline a confirmé qu’Apple était en train de tourner un documentaire sur l’acteur oscarisé avec Oprah Winfrey comme producteur exécutif et Reginald Hudlin comme réalisateur. Winfrey produira via ses productions Harpo et Network Entertainment.

La forme que prendra le documentaire n’est pas encore claire, mais il devrait raconter l’histoire de l’acteur qui a été le premier homme noir à remporter un Oscar du meilleur acteur pour Lilies of the Field de 1963.

Aucun calendrier n’est encore connu pour savoir quand le documentaire sera prêt, bien que vous puissiez vous attendre à ce qu’un abonnement Apple TV+ soit nécessaire pour le regarder. Apple TV+ coûte 4,99 $ par mois, mais est également disponible dans le cadre de l’abonnement Apple One.

