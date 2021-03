Apple TV + Comedy Trying renouvelé pour la troisième saison

La première production britannique d’Apple TV +, la série humoristique «Trying», a été renouvelée pour une troisième saison. La deuxième saison de l’émission, qui met en vedette Rafe Spall et Esther Smith en tant que couple principal, fera ses débuts le 14 mai.

Essayer est une comédie légère qui explore le processus d’adoption. La série débutera ses épisodes de deuxième saison sur une base hebdomadaire, tandis que la première saison a été abandonnée en une seule fois le 1er mai 2020.

La production de la deuxième saison devait initialement commencer à l’été 2020, mais a naturellement été retardée par la pandémie. On ne sait pas encore quand la saison trois commencera à tourner ou quand les abonnés Apple TV + peuvent s’attendre à la voir.

La grande majorité des émissions TV + ont fait l’objet de renouvellements de saison alors qu’Apple continue de créer une bibliothèque de contenu original. L’annonce d’aujourd’hui voit Trying rejoindre d’autres titres Apple qui ont déjà été renouvelés pour une troisième saison, notamment Ted Lasso, For All Mankind, Central Park, Servant et Dickinson.

