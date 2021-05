Apple TV + commande “Hello Tomorrow!” avec Billy Crudup

Alors que la saison des récompenses se termine, Apple TV + continue d’annoncer son catalogue pour 2021 et au-delà. Bonjour demain! avec Billy Crudup, lauréat d’un Emmy Award, a été commandé comme Apple Original.

Ce nouveau drame d’une demi-heure de 10 épisodes mettra en vedette Billy Crudup, lauréat du prix Emmy et Critics Choice de The Morning Show, qui servira également de producteur exécutif. Jonathan Entwistle (The End of the F *** ing World) est attaché à la réalisation de la série, qui vient de MRC Television.

Situé dans un monde rétro-futur, “Hello Tomorrow!” se concentre autour d’un groupe de vendeurs ambulants colportant des multipropriétés lunaires. Crudup incarne Jack, un vendeur de grand talent et d’ambition, dont la foi inébranlable en un avenir meilleur inspire ses collègues, revitalise ses clients désespérés mais menace de le laisser dangereusement perdu dans le rêve même qui le soutient.

Bonjour demain! est écrit et créé par Amit Bhalla et Lucas Jansen (Bloodline, The Money). Entwistle, Bhalla, Jansen seront également producteurs exécutifs aux côtés de Crudup. Blake Griffin, Ryan Kalil et Noah Weinstein seront les producteurs exécutifs via leur bannière Mortal Media.

Le Hello Tomorrow! Cette commande marque également une autre collaboration entre Apple et MRC Television, le studio derrière la prochaine série Apple Original Shining Girls et la série limitée The Shrink Next Doo, en association avec Civic Center Media.

Il est important de noter que Crudup joue actuellement dans The Morning Show d’Apple, qui reviendra pour sa deuxième saison plus tard cette année.

Pour l’instant, on ne sait pas quand Hello Tomorrow! sera présenté en première, mais il sera disponible via l’application Apple TV avec un abonnement Apple TV +.

