The Jet raconte l’histoire vraie et fascinante de la campagne promotionnelle emblématique «Drink Pepsi, Get Stuff» qui présentait un Harrier Jet à la fin d’une publicité télévisée de 1996 en échange de 7 millions de Pepsi Points. La série documentaire est présentée comme une plongée divertissante et nostalgique dans la culture pop des années 1990 et les événements qui se sont produits après que quelqu’un a tenté d’encaisser ses points pour un avion de chasse Harrier.

Hernandez et Lazarte produiront à la fois la production directe et exécutive de la série, s’ajoutant à la liste croissante de séries documentaires et de films d’Apple sur sa plate-forme de streaming.

La liste des documentaires / docuseries Apple TV + comprend Boys State, Beastie Boys Story; Visible à la télévision; Billie Eilish, réalisé par RJ Cutler: The World’s A Little Blurry; Boule de feu de Werner Herzog: visiteurs de mondes plus sombres; ainsi que la série d’événements documentaires à venir The Supermodels, de Brian Grazer et Ron Howard, Imagine Documentaries, qui sera réalisé par Barbara Kopple, lauréate d’un Oscar à deux reprises.

On ne sait actuellement pas quand la série fera ses débuts sur Apple TV +.