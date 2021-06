Apple TV commande l’adaptation de “Strange Planet” à Nathan Pyle et au créateur de “Rick and Morty” Dan Harmon

in

Apple TV a passé sa dernière commande directe en série, cette fois pour une adaptation de la populaire série Strange Planet de Nathan Pyle. Et Dan Harmon, mieux connu pour Rick et Morty et Community, fait équipe avec Pyle en tant que co-créateur de la nouvelle série télévisée.

Détaillée par The Hollywood Reporter, la commande directe d’Apple concerne 10 épisodes de la nouvelle série animée comique basée sur les romans graphiques et le webcomic les plus vendus de Strange Planet de Pyle.

Rick et Morty et le créateur de la communauté Dan Harmon rejoignent Pyle en tant que producteur exécutif et co-créateur.

L’adaptation de la série sera produite en interne chez Apple Studios avec la maison de production d’animation ShadowMachine.

Voici la description du roman graphique original de Strange Planet :

Strange Planet couvre un cycle de vie complet des habitants de la planète, y compris des jalons tels que : Le jour de l’émergence

Être acquiert un frère

La famille Being atteint une bête

L’éducation formelle d’un être

Célébration des journées spéciales

Être commence une vocation

Les êtres à la maison

État de santé d’un être

Les loisirs d’un être

La famille élargie de l’être

L’être réfléchit à la vie en regardant la planète tourner

