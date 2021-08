Apple TV+ commande une nouvelle série dramatique “The Changeling”, basée sur le roman du même nom

in

Apple TV+ a annoncé aujourd’hui avoir commandé une nouvelle série télévisée en production. Adapté du roman à succès de Victor LaVallle, « The Changeling » est décrit comme un conte de fées pour adultes.

La série dramatique mettra en vedette LaKeith Stanfield, qui a récemment figuré dans le film Judas et le Messie noir. Le spectacle est produit par Apple Studios et Annapurna.

Kelly Marcel adaptera le roman à l’écran, qui a récemment écrit le scénario du film Disney+ Cruella. Marcel servira également de showrunner pour le projet.

Comme The Changeling vient tout juste d’être annoncé et n’est pas encore entré en production, vous pouvez vous attendre à le voir arriver sur Apple TV+ fin 2022 ou 2023. Bien sûr, Apple n’annonce les dates de sortie officielles que beaucoup plus près de l’heure.

Dans l’ensemble, Apple TV + a commandé des projets de manière agressive pendant la pandémie et avec des projets désormais capables de filmer à nouveau, Apple a environ une douzaine de projets en post-production et une douzaine de tournages plus actifs.

