Apple TV+ compte environ 40 millions d’abonnés, dont la moitié payants, selon un rapport

Un nouveau rapport sur Apple TV+ affirme qu’une estimation précédente de 40 millions d’abonnés est à peu près exacte, et que la moitié d’entre eux sont des clients payants.

Selon les informations :

Les analystes avaient précédemment estimé que le service comptait environ 40 millions d’abonnés à la fin de l’année dernière, un chiffre qu’une personne connaissant les chiffres a déclaré être resté à peu près exact à partir de cet été. Environ la moitié des abonnés paient pour le service, tandis que les autres sont en période d’essai gratuite, a déclaré cette personne.

La révélation a été faite dans le contexte d’un article évaluant le service de streaming, et révèle également qu’Apple voudrait dépenser plus de 500 millions de dollars pour le marketing d’Apple TV+ cette année. Selon le rapport, certains chiffres hollywoodiens sont contrariés par le fait qu’Apple ne commercialisera pas ses émissions sur Instagram ou Facebook, mais note qu’Apple a compensé en étendant Apple TV au-delà de son propre matériel à des appareils comme la PlayStation 5 et les meilleurs téléviseurs pour Apple TV 2021 .

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le rapport révèle également qu’un dongle Apple TV semblable à la clé Amazon Fire TV n’est plus sur la table et que l’exécutif en faveur de cette décision, Timothy Twerdahl, avait récemment quitté l’entreprise. L’idée aurait également été annulée par d’autres dirigeants :

Mais deux responsables marketing d’Apple de longue date, Greg Joswiak et Phil Schiller, ont annulé Twerdahl, a déclaré la personne familière avec les discussions. Ils ne voulaient pas qu’Apple se lance dans la fabrication d’appareils bon marché et à faible marge, et ils craignaient que le fait d’y apposer la marque Apple ne ternisse sa réputation de fabricant de produits haut de gamme. En fin de compte, Apple a décidé qu’il était à l’aise de développer une application pour Apple TV+ qui fonctionnait sur des produits matériels de Samsung, Roku, Amazon et autres, même s’ils étaient relativement peu coûteux.

Le rapport révèle également qu’Apple n’a pas fait d’offre officielle pour les studios MGM et qu’il a essayé le forfait Sunday Ticket de la NFL, avec une offre d’environ 900 millions de dollars de moins que les 1,5 milliard de dollars actuellement payés par DirecTV.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées à gros budget bien produites par des réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Le meilleur jeu Pokémon

Quel jeu Pokémon est le meilleur ?

Les jeux Pokémon font partie intégrante du jeu depuis la sortie de Red and Blue sur Game Boy. Mais comment chaque Gen se compare-t-il?