Apple TV + Dark Comedy ‘Physical’ renouvelé pour la deuxième saison

L’émission Apple TV + “Physical”, avec Rose Byrne, a été renouvelée pour une deuxième saison, rapporte Deadline. La comédie noire, dont la finale de la première saison est diffusée vendredi, voit Byrne jouer le rôle de Sheila, une femme au foyer en détresse dans les années 1980 qui se transforme en une star de la vidéo d’aérobic pendant que son mari se présente à un poste politique.

“Nous ne pourrions être plus fiers de présenter la vision singulière d’Annie Weisman sur cette histoire sombre, déchirante et audacieuse”, a déclaré Michelle Lee, directrice de la programmation nationale chez Apple TV+. “Et puis nous avons pu regarder Rose Byrne habiter cet incroyable personnage à plusieurs niveaux, nous offrant un tour de force inoubliable. Nous avons été ravis de voir le public du monde entier tomber amoureux et se sentir vu par ce spectacle et nous pouvons ‘ N’attendez pas que tout le monde fasse l’expérience du prochain chapitre du voyage de Sheila vers l’autonomisation personnelle.”