Apple TV+ dévoile la bande-annonce officielle de la saison 2 de “The Morning Show” [Video]

L’un des Apple Originals les plus appréciés, The Morning Show, revient bientôt. Aujourd’hui, Apple a partagé la bande-annonce officielle de la deuxième saison de l’émission. La nouvelle saison se concentrera sur COVID-19, la diversité et l’inclusion dans les médias, et plus encore.

Mettant en vedette et produit par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, la deuxième saison de 10 épisodes fera ses débuts dans le monde le vendredi 17 septembre sur Apple TV + avec le premier épisode, suivi d’un nouvel épisode par semaine, tous les vendredis.

La deuxième saison de The Morning Show trouve l’équipe derrière l’équipe du journal télévisé émergeant de l’épave des actions d’Alex (Aniston) et Bradley (Witherspoon) vers une nouvelle UBA et un monde en mutation.

Avec Aniston et Witherspoon, le casting de retour étoilé pour la saison deux comprend Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin et Marcia Gay Harden.

Apple fait également la promotion de nouvelles stars qui rejoignent cette saison. Greta Lee dans le rôle de Stella Bak, une prodige du monde de la technologie qui a rejoint l’équipe de direction d’UBA ; Ruairi O’Connor dans le rôle de Ty Fitzgerald, une star de YouTube intelligente et charismatique ; Hasan Minhaj dans le rôle d’Eric Nomani, un nouveau membre de l’équipe The Morning Show ; Holland Taylor, lauréat d’un Emmy Award, dans le rôle de Cybil Richards, la présidente avisée du conseil d’administration de l’UBA ; Tara Karsian dans le rôle de Gayle Berman, productrice de nouvelles ; Valeria Golino dans le rôle de Paola Lambruschini, une documentariste ; et Julianna Margulies, lauréate d’un Emmy et d’un SAG Award dans le rôle de Laura Peterson, une présentatrice de presse UBA.

The Morning Show est développé par Kerry Ehrin, qui sert de showrunner et est un producteur exécutif, produit par Michael Ellenberg via Media Res, qui sert également de studio, avec Aniston et Kristin Hahn via Echo Films, Witherspoon et Lauren Neustadter via Hello Sunshine, et Mimi Leder, qui réalise également plusieurs épisodes.

Vous pouvez consulter ci-dessous la bande-annonce officielle de la saison 2. N’oubliez pas de consulter notre guide Apple TV+ ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :