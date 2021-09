Apple TV + ‘Dickinson’ original se terminera après la saison 3

La troisième saison du populaire Apple TV + original Dickinson devrait être diffusée plus tard cette année, le 5 novembre. Comme l’a rapporté Variety aujourd’hui, cependant, Apple TV + a également annoncé que la troisième saison serait la dernière saison de l’émission.

Le rapport comprend une déclaration du créateur et du showrunner de Dickinson. L’émission avait toujours été envisagée comme ayant une durée de trois saisons, et l’annonce d’aujourd’hui rend cela officiel:

Quand j’ai décidé de faire “Dickinson”, j’ai envisagé la série comme un voyage de trois saisons qui raconterait l’histoire d’origine de la plus grande poétesse américaine d’une toute nouvelle manière, soulignant la pertinence et la résonance d’Emily dans notre société d’aujourd’hui. Dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pu imaginer à quel point l’expérience de faire ce spectacle deviendrait riche et satisfaisante et la joie incroyable que cela a été de raconter l’histoire d’Emily avec Hailee. [Steinfeld] et notre casting et notre équipe brillants et passionnés. J’ai hâte de partager notre dernière saison épique avec le monde et d’amener notre public avec nous à la conclusion de la saga du passage à l’âge adulte d’Emily alors qu’elle continue de se battre pour sa propre vérité poétique, tout en comptant avec tant de les problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement. Merci à Hailee Steinfeld et à toute notre équipe ‘Dickinson’ d’avoir fait de ce voyage créatif un moment inoubliable. Je suis reconnaissant pour mon partenariat avec Apple et j’ai hâte de continuer à raconter des histoires plus originales avec eux dans les années à venir.