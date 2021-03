Apple TV diffusant gratuitement ’12 Angry Men … and Women ‘pendant quatre semaines, une pièce enregistrée au Steve Jobs Theatre

Le Billie Holiday Theatre a récemment enregistré une nouvelle version de leur œuvre acclamée par la critique ’12 Angry Mend… And Women; Le poids de l’attente au Steve Jobs Theatre d’Apple. Apple diffuse le jeu gratuitement pendant quatre semaines via l’application Apple TV.

Présentant des histoires tirées du livre acclamé par la critique 12 Angry Men: True Stories of Being a Black Man in America Today, le film explore les récits de profilage racial injuste et d’action policière. Le film sera disponible gratuitement via l’application Apple TV du 26 mars au 22 avril.

La compagnie de théâtre Billie Holiday a déjà joué 12 Angry Men .. and Women ‘, plus récemment sur YouTube. La version de Steve Jobs Theatre est similaire mais comprendra une nouvelle histoire originale qui couvre le meurtre de Breonna Taylor.

La fenêtre de quatre semaines de cette nouvelle performance est exclusive à l’application Apple TV. Notez que c’est gratuit pour toute personne utilisant l’application TV, cela ne nécessite pas d’abonnement TV +.

Les utilisateurs Apple peuvent également profiter de la coupe de la performance du compositeur via les podcasts Apple.

«Les institutions du théâtre noir ont été à l’avant-garde des histoires ancrées dans l’équité et la justice raciale pendant des siècles. La production du Billie Holiday Theatre de 12 Angry Men… And Women au Steve Jobs Theatre incarne l’esprit de cet héritage, tout en innovant dans la façon dont cette histoire est racontée », a déclaré Wendell Pierce, acteur et membre du conseil d’administration du Billie Holiday Theatre. « Il s’agit d’une œuvre d’art nécessaire et opportune qui se concentre sur les injustices raciales systémiques dans ce pays et notre partenariat avec Apple la rend plus largement accessible au public, suscitant des conversations significatives qui mènent au changement. »

C’est la première fois qu’Apple autorise un groupe de théâtre à utiliser le Steve Jobs Theatre pour un événement enregistré. Apple a précédemment utilisé le lieu comme scène de concert de musique, y compris Billie Eilish en 2019. Bien sûr, le théâtre est principalement réservé aux présentations internes des employés d’Apple et aux événements médiatiques sur les produits d’Apple.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: