Apple TV + élargit son équipe créative avec l’embauche d’un directeur du divertissement chevronné

Apple TV + a fait une autre embauche notable pour son équipe de développement. Tel que rapporté par Deadline, Apple a embauché Zennen Clifton en tant que cadre créatif.

Comme l’explique le rapport, Clifton a commencé sa carrière chez Endeavour / WME et a également passé du temps chez Yahoo! Studios et MACRO. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président exécutif chez 3BD Networks:

Il rejoint le studio de divertissement numérique 3BD Networks, où il était EVP, dirigeant les initiatives de contenu direct aux consommateurs de l’entreprise et travaillant dans son studio de contenu de marque.

Plus de détails sur 3BD:

3BLACKDOT (3BD) est un studio de divertissement numérique qui s’associe à des créateurs axés sur le public et des marques axées sur la communauté pour créer, produire et financer des expériences de divertissement innovantes, originales et multiplateformes qui engagent un public centré sur les jeunes.

Clifton servira de directeur créatif pour Apple TV + et rapportera à Matt Cherniss, qui est le responsable du développement et de la programmation actuelle de la société. Cherniss a rejoint Apple en 2017 après avoir été l’ancien président et directeur général de WGN America et Tribune Studios.

