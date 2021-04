Les fans de Mythic Quest: Raven’s Banquet apprécieront de savoir que l’Apple Original recevra un épisode bonus post-pandémique avant la première de la saison 2. Cela fait suite à l’épisode populaire de «Quarantaine» d’il y a un an…

Tel que rapporté par Deadline, Apple TV + prépare un épisode bonus de Mythic Quest. L’épisode «Everlight» sort le 16 avril sur la plateforme de streaming, à la suite de l’épisode spécial «Mythic Quest: Quarantine» de l’année dernière.

Cet épisode verra le retour de l’équipe de Mythic Quest au bureau à la suite de la pandémie de coronavirus pour leur fête annuelle Everlight.

«Everlight» est un épisode spécial qui aborde les difficultés pratiques et émotionnelles du retour à la normale », a déclaré McElhenney. «C’est plein d’espoir, de joie et d’optimisme pour un avenir radieux. Avant notre deuxième saison à venir, nous avons estimé que c’était le moyen idéal (et le moment idéal) pour inviter le public à revenir dans le monde de «Mythic Quest». »

Le spectacle est déjà prêt à revenir pour sa deuxième saison le 7 mai. Après le succès de l’expansion de Raven’s Banquet, le studio en prévoit une autre grande. Voici à quoi s’attendre de la saison deux:

La quarantaine étant enfin terminée, la deuxième saison de «Mythic Quest» retrouve tout le monde au bureau (enfin, presque tout le monde), essayant de tirer parti du succès de Raven’s Banquet en lançant une nouvelle extension épique, mais Ian (Rob McElhenney) et le Co-directeur créatif nouvellement promu, Poppy (Charlotte Nicdao), a du mal avec la direction du jeu. Pendant ce temps, CW (F.Murray Abraham) résout certains problèmes non résolus de son passé, les testeurs (Ashly Burch et Imani Hakim) testent les limites d’une romance de bureau, et David (David Hornsby) perd une autre femme dans sa vie en tant que Jo ( Jessie Ennis) le quitte pour aider Brad (Danny Pudi).