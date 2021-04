Apple TV + est le streamer “ de la plus haute qualité ”, selon une nouvelle étude – .

La concurrence entre les principaux services de télévision en streaming commence à se réchauffer encore plus maintenant que nous sommes au deuxième trimestre de 2021 et que nous nous rapprochons de certaines grandes versions de streaming alors que la ruée vers les dollars des abonnés et l’attention se poursuit. Au cours du week-end, par exemple, j’ai regardé le premier épisode de The Nevers, une nouvelle série originale amusante de HBO Max se déroulant dans le Londres victorien. Dans celui-ci, un groupe de femmes principalement sont «touchés» par des pouvoirs et des capacités extraordinaires – dont l’un, joué par Laura Donnelly, est une bête absolue dans le combat au corps à corps, même en portant une robe d’époque restrictive – et les téléspectateurs apparemment d’accord avec moi. L’émission a livré le plus grand public de débuts pour l’épisode inaugural d’une série originale de HBO Max.

À partir de là, nous pourrions parler des autres grands streamers qui ont du contenu à succès en route, comme Netflix – qui vient de renouveler son succès Bridgerton pour une troisième et une quatrième saison. De plus, Netflix lance une nouvelle saison cet été de Lupin, sa série originale en français sur un gentleman voleur qui est rapidement devenue l’une des plus grandes émissions de streamer de tous les temps. Et Disney + a des séries massives pour la sortie, comme la saison 1 de Loki à venir cet été. Après avoir souligné tout cela, nous devons noter que pour certaines personnes, il est encore trop facile d’ignorer l’un des lecteurs de streaming relativement récents: Apple TV +. Et voici pourquoi vous ne devriez absolument pas.

Self Financial a décidé d’examiner de plus près tous les streamers pour analyser ceux qui vous donnent le meilleur rapport qualité-prix – en termes de valeur et de qualité du contenu proposé. Voici quelques-unes des conclusions de son étude, relatives à Apple TV +:

AppleTV + a le score IMDb moyen le plus élevé pour ses titres (7,24), mais dispose de moins de 70 titres parmi lesquels choisir. Apple TV + a également plus de contenu 4K HDR que HBO Max et une qualité moyenne plus élevée (7,13 IMDb) que Netflix (6,94), Disney + (6,63) et HBO Max (7,01). L’offre animée d’Apple TV + est de meilleure qualité que celle de Disney + (5,96 contre 5,88) mais manque de quantité. Apple TV + propose un contenu familial mieux noté que Netflix, Disney + et Prime Video.

«Pour la quantité de contenu que vous obtenez pour le prix de votre abonnement, la bibliothèque de Netflix est inégalée», note l’étude, avec les résultats complets disponibles à consulter ici. «C’est plus de trois fois la taille de son concurrent le plus proche, HBO Max, qui facture un forfait de 14,99 $ / mois n’offrant aucune option« de base »comme le reste.

«Mais le rapport qualité-prix ne doit pas être jugé par la quantité pure de contenu disponible pour les spectateurs. Il doit prendre en compte la qualité des titres que nous pouvons diffuser. »

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a lui-même fait valoir ces mêmes points dans son interview en podcast il y a quelques jours avec Kara Swisher du New York Times. Pour le fabricant d’iPhone, a-t-il souligné, Apple TV + «n’est pas un passe-temps. Ce n’est pas un plongeon… Nous voulons tirer le meilleur parti de la télévision, pas le plus. “

Dans le même ordre d’idées, voici quelques prochaines versions d’Apple TV + à mettre dans votre calendrier:

L’Année du changement de la Terre fera ses débuts ce vendredi 16 avril sur Apple TV +. Il s’agit d’un documentaire d’environ 40 minutes, raconté par David Attenborough, avec des images incroyables du monde entier montrant comment la planète et en particulier la nature se sont adaptées aux humains en situation de verrouillage suite à la pandémie de coronavirus. Le 30 avril, Apple TV + recevra une nouvelle série dramatique télévisée: The Mosquito Coast (j’aurai un examen complet / un aperçu de cette série plus tard cette semaine). Il met en vedette Justin Theroux et Melissa George. La dynamique de cette émission implique une famille américaine en fuite au Mexique, fuyant les autorités américaines – et évitant les méchants des cartels en cours de route – à cause de quelque chose que le personnage de Justin a fait suite à son travail avec la NSA. Le 4 juin, Lisey Story, mettant en vedette Julianne Moore et basé sur un roman de Stephen King, fera ses débuts sur Apple TV +. Et la série documentaire en 6 parties Watch the Sound With Mark Ronson sortira le 30 juillet.

Apple Original Films, mardi, a également annoncé que c’était un documentaire sur le musicien de jazz Louis Armstrong, intitulé Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong, de Brian Grazer et Ron Howard, Imagine Documentaries.

