Apple TV et Apple TV Plus sont désormais disponibles sur tous les appareils Android TV

Android TV est l’une des plates-formes les plus populaires pour les téléviseurs intelligents et les boîtiers de télévision, apportant une variété de capacités et de services de streaming à votre téléviseur. Apple TV est l’un des principaux services manquants, mais Google a confirmé que l’application et son service de streaming Apple TV Plus sont désormais disponibles sur la plate-forme Smart TV.

Nvidia a annoncé pour la première fois que ses appareils de streaming Shield TV prenaient en charge Apple TV et Apple TV Plus dans un article de blog hier (1er juin). Il a ajouté que l’application Apple TV prend également en charge Google Assistant pour les commandes vocales. Mais Google a par la suite confirmé à 9to5Google que l’application est disponible pour “l’écosystème Android TV OS”.

Google a déclaré au point de vente que tout appareil Android TV basé sur Android 8.0 Oreo ou supérieur qui n’est pas un appareil de niveau opérateur aura accès à Apple TV. Il s’agit d’une avancée majeure, car l’application était initialement limitée aux téléviseurs Sony Bravia et au Chromecast avec Google TV.

Il convient de noter que l’application Apple TV n’est toujours pas disponible pour les utilisateurs de téléphones Android, les obligeant à visiter le site Web d’Apple TV pour accéder au service à la place.

En plus de la possibilité d’acheter/louer du contenu vidéo, Apple TV inclut également le service de streaming Apple TV Plus et l’accès à Paramount Plus, Starz et AMC Plus. Vous vous demandez quels sont les meilleurs films sur Apple TV Plus ? Nous vous avons couvert avec notre guide sur le lien précédent.

Êtes-vous intéressé par Apple TV Plus si vous n’êtes pas encore abonné au service ? Faites-le nous savoir en votant dans le sondage plus haut sur la page.