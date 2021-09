Apple TV et HomePod prennent en charge l’italien Siri avec tvOS 15

Apple a promis de sortir le HomePod mini en Italie en 2021. Bien qu’une date de lancement soit encore inconnue, au moins la version RC de tvOS 15 montre qu’Apple TV et HomePod prendront désormais en charge Siri parlant italien.

Comme l’a repéré le journaliste Domenico Panacea sur Twitter, Siri peut parler italien sur le HomePod et sur l’Apple TV après avoir installé la version tvOS 15 Release Candidate.

Pour l’instant avec le HomePod, vous devez suivre ces étapes pour activer cette nouvelle langue :

Dans l’application Accueil, appuyez longuement sur votre HomePod. Appuyez ensuite sur Paramètres et dans Siri, appuyez sur « Langue ». Faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez l’italien (Italie) et c’est tout.

Outre le support italien de Siri, tvOS 15 apportera également :

Pour vous tous: Parcourez une nouvelle ligne dans l’application Apple TV pour trouver quelque chose que tout le monde dans la maison a hâte de regarder.

Partagé avec vous: Les films et émissions partagés via Messages apparaissent dans une nouvelle ligne dans l’application Apple TV.

Audio spatial : Écoutez avec AirPods Pro ou AirPods Max pour une expérience digne d’un cinéma avec un son qui vous entoure.

Routage des AirPods intelligents : Recevez une notification automatique à l’écran pour connecter comme par magie vos AirPod.

Améliorations de la caméra HomeKit : Affichez plusieurs caméras dans toute la maison en même temps sur votre Apple TV.

Son stéréo enveloppant : Associez deux mini haut-parleurs HomePod à l’Apple TV 4K et profitez d’un son riche et équilibré pour tout ce que vous regardez.

Bien qu’Apple n’ait pas annoncé publiquement, il est probable que tvOS 15 sera lancé aux côtés d’iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8 le 20 septembre.

La voix neurale de Siri est la plus naturelle du classico motore di sintesi.

En quête de vidéo apprezzerete la differenza.

Siri in italiano ora usa di default la voce neurale, ma talvolta utilizza quella normale.

Non réussi en solo sur HomePod, ni sur iPhone.

Io me ne accorgo subito. pic.twitter.com/hx1JmnWrOP – Domenico Panacea (@domenicopanacea) 15 septembre 2021

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :