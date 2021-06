Apple TV étend son système d’exploitation Android TV à Nvidia Shield

Après son arrivée sur Chromecast avec Google TV plus tôt cette année, Apple TV étend encore sa portée sur les appareils Android TV. À partir d’aujourd’hui, Apple TV est disponible sur Nvidia Shield.

L’arrivée d’Apple TV sur Shield permet à davantage d’utilisateurs d’accéder au service de streaming en pleine croissance du fabricant d’iPhone, Apple TV +, qui comprend des succès tels que Ted Lasso, Mythic Quest, The Morning Show et plusieurs autres séries.

Comme le souligne Nvidia, le port d’Apple TV de Shield TV inclut la prise en charge du contenu Dolby Vision et 4K. Étant donné que l’application comprend également l’accès aux films et aux émissions de télévision achetés auprès d’Apple, la conversion ascendante 4K AI vraiment impressionnante du Shield peut également être utile, bien que cela ne s’applique qu’aux modèles 2019. Google Assistant pour Android TV peut également contrôler l’application Apple TV avec des commandes de base et lancer directement du contenu.

L’application Apple TV comprend Apple TV+, le service d’abonnement vidéo d’Apple mettant en vedette Apple Originals, y compris des séries comme Ted Lasso, The Morning Show, For All Mankind et Servant; ainsi que des films comme Greyhound, Palmer et Wolfwalkers. Avec SHIELD TV, ils peuvent être appréciés dans le superbe Dolby Vision – une combinaison qui offre une superbe qualité d’image 4K HDR avec des couleurs remarquables, des contrastes plus nets et une luminosité incroyable. Dolby Atmos est également pris en charge, débloquant un son plus riche et plus immersif. Ensemble, ils offrent la meilleure expérience cinématographique possible.

La sortie de l’application arrive juste à temps pour la gamme de contenu d’été d’Apple. Au cours des semaines à venir, le nouveau contenu en direction de TV + comprend Lisey’s Story, Home Before Dark Season 2, Physcial, Central Park Season 2 et la deuxième saison très attendue de Ted Lasso qui débutera le 23 juillet. Vous pouvez rattraper tout ce qui est disponible sur le service et ce qui s’en vient ici.

On ne sait pas si Apple rend son application disponible sur tous les appareils Android TV cette semaine, mais nous avons contacté Google pour obtenir des éclaircissements et cet article sera mis à jour lorsque plus de détails seront disponibles.

